Rio - Revelado na base do Fluminense, Martinelli viveu no último sábado um dos seus momentos mais especiais como profissional. Foi dele o passe para o histórico gol de número 199 marcado por Fred na goleada sobre o Corinthians. Após ser titular e ter uma boa atuação, o jovem esperar que a partida também seja marcada por um início da sua volta por cima no clube carioca.

Martinelli estreou como profissional em 2020. Rapidamente, o jovem se tornou titular e foi peça fundamental na equipe comandada por Marcão que conquistou a vaga na fase de grupos da Libertadores no ano seguinte, algo que não acontecia com o Fluminense há oito anos.

Até a metade de 2021, o jovem foi titular, mas já tinha passado por um período de oscilação. Até que André tomou de vez a posição a partir do segundo semestre, colocando Martinelli no banco de reservas da equipe tricolor comandada por Roger Machado e posteriormente por Marcão.

No começo da atual temporada, Martinelli chegou a ser escalado como titular com Abel Braga, mas rapidamente voltou a perder espaço. Com Fernando Diniz, o jovem chegou a ser a última opção no setor, atrás de André, Wellington, Yago Felipe, Nonato e Felipe Melo. Porém, pintou a oportunidade de ser titular contra o Corinthians e o jovem acabou fazendo boa parte.

Apesar do momento de oscilação, o Fluminense entende que Martinelli é uma das principais promessas da base e deseja que o jogado se desenvolta. O Tricolor chegou a recusar propostas do exterior pelo volante. Ao todo em 2022, ele atuou em 27 partidas, fez um gol e deu três assistências.