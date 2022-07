Fábio está perto de ativar cláusula de contrato de renovação com o Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fábio está perto de ativar cláusula de contrato de renovação com o FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 04/07/2022 17:56

Rio - A renovação de contrato do goleiro Fábio com o Fluminense está próxima de ocorrer nesta temporada. De acordo com o jornalista Gabriel Amaral, do canal "Raiz Tricolor", no YouTube, há uma cláusula no vínculo do veterano, de 41 anos, que prevê a renovação automática caso atinja 70% das partidas como titular.

Homem de confiança de Fernando Diniz, Fábio foi titular em 33 partidas pelo Fluminense. A tendência é de que o Tricolor dispute entre 67 a 73 jogos, caso avance para as próximas da Copa do Brasil. Nesse caso, o goleiro precisará de 47 a 51 duelos, ou seja, mais 14 a 18 confrontos para ativar a cláusula no contrato.

Em 33 partidas, Fábio sofreu 27 gols. Até o momento, o goleiro soma 20 vitórias, seis empates e sete derrotas. No gol, o Tricolor conta com o ex-arqueiro do Cruzeiro, Marcos Felipe e Muriel, tendo em vista que o último tem contrato até o fim do ano e não deve permanecer no clube carioca.