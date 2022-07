Ganso, meia do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 04/07/2022 18:16

Rio – O técnico Fernando Diniz pode ter um importante desfalque para o duelo do Fluminense com o Ceará, neste sábado (09), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Paulo Henrique Ganso, que saiu de campo na vitória sobre o Corinthians, se queixando de dores na coxa, no último sábado, pode ficar fora da partida que marcará a despedida do atacante Fred dos gramados.

O meio-campista deixou o campo aos 17 minutos do segundo tempo, e foi direto receber o atendimento médico no banco de reservas. Ganso será reavaliado na reapresentação do elenco, e, caso houver necessidade, irá fazer um exame de imagem.

O camisa 10, inclusive, não esteve presente na festa junina organizada pelos jogadores e membros da comissão técnica do Fluminense, que ocorreu no domingo (03), no CT Carlos Castilho.

Ainda na dúvida se poderá contar, ou não, com Ganso, o técnico Fernando Diniz já inicia sua preparação para o confronto com o Ceará. A partida será disputada neste sábado (09), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.