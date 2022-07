Ganso exalta carreira de Fred - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Ganso exalta carreira de FredFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 04/07/2022 21:22

Rio - O meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, e padrinho do projeto "Craques do Amanhã", esteve em um shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último domingo, para a divulgação de um documentário que conta a história de jovens beneficiados pela iniciativa. Em entrevista ao portal "GE", o camisa 10 do Tricolor destacou o trabalho do treinador Fernando Diniz no clube carioca.

Ganso elogia trabalho de Diniz no Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

"A equipe está muito bem treinada, cada dia melhorando, por isso a gente vem evoluindo a cada jogo. Foi um dia mais do que especial não só pela vitória, mas como foi o jogo, o time jogando bem, e finalizando com chave de ouro, que foi o gol do Fred", disse Ganso ao portal 'GE'.



Além disso, Ganso comentou sobre a aposentadoria de Fred dos gramados, no próximo sábado (9), contra o Ceará, às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista exaltou a carreira do atacante, de 38 anos, e ressaltou a importância do jogador no Tricolor e no futebol mundial.

"Tem que aproveitar, vai ter um momento que vai chegar a minha vez (de aposentar) e de outros jogadores. A gente tem que desfrutar de momentos assim, é um cara vencedor no futebol mundial, tem uma carreira brilhante. É desfrutar, tornar essa semana muito especial para ele. Não sei se vai ser tão boa como a última partida, mas que veja com uma grande vitória no sábado", destacou Ganso.