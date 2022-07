Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 05/07/2022 10:52

Rio - Segundo maior artilheiro da história do Fluminense, Fred está no patamar dos maiores ídolos do clube carioca. O debate é um pouco amplo e compreende atletas que desfilaram de verde, branco e grená ao longo de mais de 120 anos de história. No entanto, na opinião do presidente Mario Bittencourt, o centroavante é a sua principal referência como torcedor.

"É o maior ídolo meu, como torcedor, e acho que é o maior ídolo do clube da era moderna. Acho que os dois maiores ídolos são Fred e Castilho. O Castilho por ter amputado uma parte do seu corpo para jogar pelo clube em uma época em que o futebol era um pouco mais amador, hoje é um grande negócio. E por que acho que o Fred se coloca nessa prateleira? Para mim é o maior porque não vi o Castilho jogar. Quem viu, meu pai por exemplo, é aficionado pelo Castilho.", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Citado por Mario como comparação, Carlos Castilho defendeu o Fluminense nos anos de 1950 e 1960. Bicampeão do mundo pela seleção brasileira, o ídolo tricolor também colecionou conquistas pelo clube das Laranjeiras. Além disso, Castilho também foi reverenciado por uma prova de amor ao Tricolor, ele preferiu amputar um dos dedos para ter condições de disputar um jogo decisivo com a camisa do clube carioca.

Na opinião de Mario, Fred se torna um diferencial por ter conseguido construir no Fluminense uma história "à moda antiga", mesmo em um período histórico em que o relacionamento entre jogadores e clubes, no futebol brasileiro, tem sido extremamente superficial.

"Mas justamente pelo fato de na era moderna ser tudo muito volátil, jogadores mudarem de clube muitas vezes e muito rápido, e terem pouco vínculo com as instituições, acho que não vamos ter outro no Fluminense igual. E talvez em nenhum outro clube. Como foi o Rogério Ceni no São Paulo e ele aqui. Por isso, e diante de tudo que está acontecendo, de tudo que fez, de toda a relação simbiótica com a torcida, ele se transforma na minha opinião no maior ídolo da história do clube."

Fred fará seu último jogo no próximo sábado (9) em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, às 19h, no Maracanã, e encerrará oficialmente sua carreira no dia 21 deste mês de julho, data em que o Fluminense completa 120 anos. Por isso, Mário se mostrou entusiasmado com a possibilidade de construir uma estátua para Fred, assim como Castilho, Washington e Assis possuem. No entanto, ele acredita que é uma iniciativa que deve partir dos torcedores.

"Merece uma estátua. Mas acho que seria muito bonito se isso partisse de fora para dentro. Se a torcida conseguisse dar isso de presente ao Fluminense e a ele", disse, completando:

"De que forma? Sei lá, fazendo um "crowdfunding" (financiamento coletivo), a torcida se juntando para fazer. E eu já me coloco aqui à disposição de repente como primeiro torcedor a fazer a contribuição para a estátua do Fred. Se a torcida fizer uma estátua dele, se for um desejo dela com a contribuição de cada centavo vindo do torcedor, do mais humilde ao mais rico, seria fantástico. Seria histórico pelo fato de saber que o símbolo que vai ficar pelo resto da vida foi feito pela torcida que ama o seu ídolo.", concluiu.