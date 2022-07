Fábio pode ativar cláusula de contrato de renovação com o Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 05/07/2022 18:28

Rio - Titular desde o início do Brasileirão, Fábio conquistou uma marca importante. Na goleada do Fluminense sobre o Corinthians, pela última rodada, o arqueiro terminou os 90 minutos sem sofrer gols pela sétima vez no Brasileirão. Assim, o goleiro se igualou a Cássio, do Corinthians, e agora ambos ocupam a liderança do ranking de clean sheets, ou seja, partidas em que os clubes não são vazados. O camisa 12 comemorou a marca e ressaltou a importância do trabalho em equipe, comandado por Diniz.



- Fico feliz ao saber desses números, porque eles refletem o trabalho que vem sendo feito por todo o grupo e pela comissão técnica. Temos conseguido fazer bons jogos, com consistência defensiva e oportunismo no ataque. O grupo está se empenhando para executar tudo aquilo que o Diniz tem nos passado - disse.

Fábio ainda projetou o restante da temporada e adiantou que a próxima rodada, contra o Ceará, será difícil. Porém, o arqueiro disse que a semana livre para treinamentos ajudará no desempenho.



- Continuaremos trabalhando focados em nossos objetivos, porque ainda há muitos desafios pela frente e não queremos parar por aqui. No sábado já teremos mais uma partida difícil, no Maracanã. Por isso é importante aproveitar esta semana de treinamentos para corrigir o que for preciso e buscar evolução em todos os aspectos.