Torcida do Fluminense no MaracanãFoto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 05/07/2022 15:34

Rio - O Fluminense comunicou em suas redes sociais oficiais que não há mais gratuidades disponíveis para o jogo da despedida de Fred, válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, no próximo sábado, às 19h, no Maracanã. Todos os ingressos já foram esgotados também durante o período exclusivo para compra de sócios-torcedores. Por isso, não há mais meios oficiais de adquirir ingressos, uma vez que o Ceará não abriu mão de sua torcida no estádio

A última alternativa é avaliar a demanda de bilhetes adquiridos pela torcida do Ceará. De acordo com o diretor de operações do clube cearense, ao Diário do Nordeste, haverá o acompanhamento das vendas.

"O Ceará não vai abrir mão da própria torcida, ninguém faz isso e causa uma indisposição com a própria torcida. Pelo regulamento, temos 10% do ingresso, fizemos um alinhamento com o Fluminense. Vamos acompanhar as vendas e olhar demanda da nossa torcida, perceber quanto ingressos serão vendidos", disse.