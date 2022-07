Fluminense irá encerrar carreira no sábado - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - Próximo de se sua despedida oficial dos gramados, o atacante Fred, do Fluminense, fez um pedido especial para a diretoria do Ceará. O camisa 9 queria que o Vozão abrisse mão da presença de sua torcida no Maracanã para poder liberar mais um setor aos tricolores. No entanto, em contato com a reportagem do DIA, o clube cearense afirmou que vai fazer valer seu direito pela carga de ingressos de visitante para o duelo deste sábado (9), no Maracanã.



“Vocês sabem que eu gosto de vocês, o carinho que tenho. Pedi a vocês aí, se der, para abrir mão da torcida do Ceará. Eu sei que o Fluminense sempre cumpre o negócio de ceder o direito, né? Tá cedendo os ingressos que vocês tem direito. Mas, vamos abrir mão aí. A torcida do Ceará também vai entender. Vai deixar de ir ver nosso jogo aí do Fluminense, é um momento especial”, disse Fred em vídeo publicado nas redes sociais.



Na última semana, os torcedores do Fluminense esgotaram a carga de mais de 56 mil ingressos destinadas ao mandante da partida, no Maracanã. Com gratuidades, o Tricolor ainda poderá ter cerca de 65 mil torcedores presentes. O clube das Laranjeiras gostaria que o adversário abrisse mão dos 10% dos ingressos que tem direito para disponibilizar mais ingressos aos seus torcedores.

