Luis Castro, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Luis Castro, técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/07/2022 16:10

Rio - O Botafogo abriu negociações pela contratação do meia-atacante Carlos Eduardo, de 32 anos, que atua pelo Al Ahli, da Arábia Saudita. A informação é do 'ge'. O jogador trabalhou com o técnico Luís Castro no Porto entre 2013 e 2014. O jogador deixou o Brasil em 2010 e passou também por Fluminense, Estoril, Nice, Al Hilal (ARA) e Al-Shabab (EAU).

Enquanto as negociações rolam, o jogador está no Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento de se filho. O Glorioso vê com bons olhos e o nome já teria passado por aprovação do departamento de análise, além de ter o aval do técnico Luís Castro como bom reforço para o Campeonato Brasileiro.

O clube saudita faz jogo duro para liberar o jogador, que tem cinco gols marcados em 13 jogos na atual temporada. Carlos Eduardo recebeu a bola de bronze do Mundial de Clubes de 2019, quando atuava pelo Al-Hilal, equipe eliminada pelo Flamengo na fase semifinal.