Gustavo Sauer - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/07/2022 18:47

Rio - Após passar por uma artroscopia no tornozelo esquerdo, o atacante Gustavo Sauer iniciou a etapa de transição no Botafogo, mostrando que seu retorno aos gramados pode estar próximo.

O camisa dez do Glorioso não entra em campo desde a vitória sobre o Flamengo, no dia oito de maio, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De lá pra cá, o clube já viveu altos e baixos, e Sauer viu sua concorrência aumentar, especialmente com o grande desempenho de Erison.

O "El Toro", inclusive, é outro jogador que, assim como Gustavo Sauer, está na fase de transição, mas por conta de uma lombalgia. Além dos dois atacantes, o meio-campista Lucas Piazon, e os laterais Rafael e Carlinhos também estão em transição, e poderão, em breve, reforçar a equipe comandada pelo português Luís Castro. Já os atacantes Diego Gonçalves e Victor Sá, e o volante Breno seguem em tratamento, se recuperando de suas devidas lesões.

O Botafogo segue sua preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (04), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, casa do Massa Bruta. O duelo será válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.