Gatito está na lista de 24 jogadores que tem últimos seis meses de contrato com o BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/07/2022 12:07

Rio - O Botafogo, de olho em novas contratações na próxima janela de transferências, que abre no próximo dia 18, também deverá contar com a saída de alguns jogadores de seu elenco. Incluindo o zagueiro Carli e o goleiro Gatito Fernandez, o Alvinegro possui 24 atletas cumprindo seus últimos seis meses de contrato. Com isso, é permitido por lei que eles assinem pré-contrato com outros clubes.

Gatito, aos 34 anos, é titular absoluto no gol alvinegro. No ano passado, ele protagonizou extensa negociação para definir se iria renovar para atuar pelo Botafogo em 2022. Ele e Carli possuem vínculo com o Glorioso até 31 de dezembro.

Outros jogadores do grupo principal são o goleiro Douglas Borges e o lateral-esquerdo Carlinhos, que está de fora desde o início de fevereiro, quando rompeu ligamento do joelho esquerdo. Hoje, ele está em fase de transição entre o departamento médico e as atividades em campo para poder retomar normalmente os treinamentos.

Os demais 20 jogadores que têm contratos encerrados no fim do ano são da base ou do time B do Botafogo, que disputa o Brasileirão de Aspirantes. O clube contratou cerca de 20 atletas para as categorias inferiores desde que John Textor, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), anunciou a criação da equipe alternativa para uma possível disputa do Campeonato Carioca em 2023.

Confira os 24 jogadores que possuem contratos encerrados em seis meses:

Goleiros: Gatito, Douglas, Leandro Matheus, Lucas Barreto, Maurício, Gabriel Toebe e Maurício

Zagueiros: Carli, Carlos Henrique, Reydson e Alysson

Laterais: Carlinhos, Jefinho, Daniel Fagundes e Bernardo

Meias e volantes: Marcelinho, Guilherme Liberato e Raí

Atacantes: Darius Lewis, Paulinho, Gabriel Tigrão, Marquinhos, Lucas Goiano e João Victor