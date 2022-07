Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

01/07/2022

Rio - O Botafogo vive um momento de instabilidade na temporada. Após a derrota por 3 a 0 para o América-MG, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o técnico Luís Castro conversou com a imprensa no Espaço Lonier e falou sobre a cobrança da torcida.

"As equipes que jogam para ser campeãs ganham quase sempre. Nós estamos tentando construir uma coisa para um dia ser isso. Embora eu, muitas vezes, ache que há uma exigência de ganhar sempre, a nossa também é ganhar sempre, mas há dificuldades para que isso aconteça", declarou.

"Está difícil, você vai para jogos com menos oito ou nove jogadores do plantel, é difícil para qualquer equipe. Até para as que querem ser campeãs. Vamos ver se conseguimos recuperar alguns para o próximo jogo", completou.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, contra o RB Bragantino, às 20h, no Nabi Abi Chedid, pela 15ª rodada do Brasileirão.