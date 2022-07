Diego Gonçalves deixou o gramado sentiu dores e preocupa novamente o Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Diego Gonçalves deixou o gramado sentiu dores e preocupa novamente o BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 01/07/2022 15:55

Rio - Diego Gonçalves não vive um bom momento com a camisa do Botafogo e isso passa muito por sua parte física. Teoricamente recuperado de lesão, o atacante foi relacionado para o duelo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil com o América-MG, na última quinta-feira, vencido pelo Coelho facilmente pelo placar de 3 a 0. O jogador entrou na segunda etapa, mas deixou o gramado poucos minutos depois.

Durou 18 minutos a participação de Diego Gonçalves em seu retorno ao time comandado por Luís Castro. O ponta-esquerda entrou no lugar de Vinícius Lopes aos 21 minutos, mas deixou o gramado aos 39, reclamando de dores na posterior da coxa - local de sua lesão anterior que o afastou dos trabalhos por algumas semanas.

Diego entrou bem na partida, se apresentou como boa opção de construção no apático ataque do Botafogo, criou chances de gol, mas deu lugar ao jovem Daniel Cruz, da equipe sub-23, relacionado para completar o plantel.

O Glorioso vive fase complicada na montagem do elenco por conta do alto número de atletas no departamento médico: Rafael e Carlinhos se recuperam desde o mês de janeiro; Barreto, Lucas Fernandes, Victor Sá, Gustavo Sauer, Lucas Piazon e Erison são problemas recentes para o técnico Luís Castro.