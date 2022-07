Kayque lamenta derrota do Botafogo, mas mantém confiança na Copa do Brasil - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Kayque lamenta derrota do Botafogo, mas mantém confiança na Copa do BrasilFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/06/2022 21:41

Rio - O meio-campista Kayque, do Botafogo, lamentou a derrota do Alvinegro por 3 a 0 para o América-MG, no Independência, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (30). Após a partida, o jogador, de 21 anos, não jogou a toalha para o confronto da volta, no Nilton Santos, no dia 14 de julho.

"Vivemos um dia ruim aqui hoje, mas não tem nada perdido. Tem o jogo de volta, sabemos que será difícil, mas futebol é isso, está aberto ainda, não tem nada definido. Podemos chegar lá e fazer 3 a 0 neles também. A força do grupo vai mostrar quem somos nós", disse Kayque, em entrevista ao 'SporTV', do Grupo Globo.

Na próxima segunda-feira (4), o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, às 20h, no Nabizão, pela 15ª rodada da competição. Na tabela da Série A, o Alvinegro ocupa a décima colocação e soma 18 pontos.