Jorge Braga, CEO do BotafogoReprodução/Instagram JorgeBraga

Publicado 30/06/2022 21:34

O clima no Botafogo dentro das quatro linhas é péssimo após a derrota para o América-MG, por 3 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas, fora de campo, os bastidores prometem. Tudo porque Jorge Braga, CEO do clube, emitiu uma nota oficial enquanto o Alvinegro jogava contra o Coelho e expôs uma situação desagradável.

Jorge Braga foi retirado por John Textor da responsabilidade de ser o porta-voz do Botafogo junto à CBF e à Ferj. O problema é que o CEO ficou sabendo da alteração pelas redes sociais, após perfis soltarem documento que informava a mudança. Então, Braga emitiu um comunicado deixando claro que não sabia que perderia o cargo para Thairo Arruda.

“Recebi com surpresa a informação de que Thairo Arruda irá me substituir na representação da Botafogo SAF junto à CBF e à Ferj, funções que exercia com muita honra. De toda forma, desejo sempre melhor para o Botafogo.



Quero aproveitar as inúmeras mensagens e esclarecer também que me encontro totalmente recuperado do problema de saúde que tive recentemente e que, mesmo internado, jamais me desliguei do trabalho em prol Glorioso."

Outros membros da diretoria também não gostaram da forma como John Textor lidou com a situação e fez a alteração.

