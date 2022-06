André Mazzuco, Luís Castro e John Textor no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

André Mazzuco, Luís Castro e John Textor no Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 30/06/2022 16:26

Rio - O empresário norte-americano John Textor, o diretor de futebol André Mazzuco, e o treinador português Luís Castro, do Botafogo, irão participar de um evento promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para debater o futebol brasileiro na atualidade. O congresso será realizado em São Paulo, entre quatro e oito de setembro, no Espaço Pro Magno, no Jardim das Laranjeiras, zona sul da capital paulista.

Os três profissionais do Glorioso participarão de diferentes palestras no evento, cada um com foco direto na sua área.

John Textor estará acompanhado de Amir Somoggi, sócio da "Sports Value Marketing Esportivo" e de Claudio Pracownik, ex-vice-presidente de finanças do Flamengo, na palestra sobre as Sociedades Anônimas do Futebol (SAF). A palestra ocorrerá no dia seis, às 09h.

Mário André Mazzuco participará da palestra "Clube-empresa ou clube associativista: o que eu preciso saber antes de mudar o modelo de negócios". O executivo estará acompanhado de Rodrigo Capelo, jornalista do Grupo Globo especializado em negócios, e de Pedro Daniel, diretor executivo na EY. A conversa acontecerá também no dia seis, às 17h.

Já o português Luís Castro será um dos palestrantes do curso "Treinadores estrangeiros no futebol Brasil". No entanto, até o fechamento desta matéria, o técnico do Glorioso é o único confirmado para esta palestra, que acontecerá no dia cinco, às 17h.

Esta será a segunda edição do Brasil Futebol Expo. Além dos profissionais do Botafogo, outros grandes nomes do futebol nacional estarão presentes, como Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, Evandro Mota, coach esportivo da comissão de Jorge Jesus, Fernando Prass, ex-goleiro de clubes como Vasco e Palmeiras, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, e diversos outros nomes.