Victor Sá - Vitor_Silva

Victor SáVitor_Silva

Publicado 29/06/2022 17:39

Rio - O atacante Victor Sá, do Botafogo, segue sofrendo com um problema nas costas. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o jogador ainda não tem previsão para voltar aos gramados.

Victor Sá não entra em campo desde a partida contra o Avaí, no último dia 13, no Estádio Nilton Santos. Na ocasião, o Botafogo perdeu para o time catarinense por 1 a 0.

Além de Victor Sá, o Botafogo também tem sofrido com outras lesões. O técnico Luís Castro também não poderá contar com Erison e Lucas Piazon na partida contra o América-MG, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil.