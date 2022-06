Diego Goncalves é novidade para a partida contra o Coelho - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/06/2022 16:42

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo diante do América-MG, na quinta-feira (30), às 19h, na Arena Independência, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Erison, centroavante artilheiro da temporada, ficou fora do duelo.

Vivendo situação delicada nas última semanas, o técnico português Luís Castro terá mais uma vez o plantel curto e recheado de jogadores oriundos das categorias de base ou sub-23.

Para o confronto diante do Coelho, Erison, que jogou apenas parte do segundo tempo contra o Fluminense, e Lucas Piazon, ficam fora por lesão - o último sofreu problema no ombro na virada heroica sobre o Internacional. Victor Cuesta e Luís Oyama já disputaram o torneio por outras equipes e são desfalques certos até o fim da participação do Alvinegro.

Três jogadores retornam ao grupo: Kayque e Patrick de Paula, que devem formar dupla de volantes diante da equipe mineira, e Diego Gonçalves, recuperado após longo período no departamento médico.

Precisando de mais opções ofensivas, Jeffinho e Daniel Cruz, do chamado Botafogo B, foram relacionados por Castro mais uma vez.