Rafael Moura chegou com grandes expectativas, mas não engrenou no BotafogoVitor Silva/botafogo

Publicado 29/06/2022 14:32

Rio - Em sua conta oficial no Instagram, Rafael Moura, um dos atacantes do Botafogo na Série B de 2021, cobrou FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e três meses de direitos de imagem atrasados por parte do Alvinegro. 'He-Man', como é conhecido, revelou que sequer é atendido pela diretoria do clube e citou o empresário John Textor, que acabara de iniciar o projeto da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Glorioso.

"Hoje o meu post é de extremo desconforto! Mas que precisa ser feito! O Botafogo ficou devendo o FGTS de todo ano e os 3 últimos direitos de imagem dos atletas que não permaneceram para 2022. Após 7 meses de tratativas e conversas amigáveis com Durcesio Mello e Jorge Braga nada foi resolvido! Portanto John Textor e demais diretores que falam cifras milionários a cada entrevista, vamos resolver a situação do ano passado? Antes de novas contratações para o 2º semestre? Aguardamos um posicionamento de vocês que nem responde ao telefone!", cobrou o jogador.

Rafael Moura chegou ao Botafogo na metade de 2021 cercado de expectativas por conta de sua experiência e carreira artilheira, mas anotou apenas um gol com a camisa alvinegra.

Rafael Moura cobrou verbas atrasadas pelo Botafogo Reprodução/Instagram