Joel Carli - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/06/2022 18:43 | Atualizado 28/06/2022 18:46

Rio - O zagueiro argentino Joel Carli, de 35 anos, nomeado pela Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro na última quinta-feira, com o título de cidadão carioca, destacou em entrevista ao portal "ge", as qualidades da cidade para tentar convencer estrangeiros a atuarem pelo Botafogo.

"Cada vez que chega um jogador ao Botafogo, e estrangeiro mais ainda, eu falo que ele está chegando para morar na cidade mais bonita do mundo. E realmente é assim. Nosso clube é um clube espetacular que ainda tem muito para crescer e melhorar. Mas esse é um recado que posso dar para qualquer jogador que esteja de olho no Botafogo porque é assim que sinto", disse Joel Carli.



O zagueiro é o estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo. Ao todo, Joel Carli disputou 184 partidas com a camisa do Alvinegro. Em 2020, quando deixou a equipe alvinegra, o jogador argentino era o terceiro com mais partidas pelo clube carioca. Nesta temporada, o atleta ultrapassou o centroavante argentino Rodolfo, conhecido como o "El Lobo" Fischer, que faleceu aos 76 anos em outubro de 2020, e também o brasileiro naturalizado italiano Dino da Costa.