Joel Carli em ação no clássico contra o Fluminense - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/06/2022 17:41

Rio - O Botafogo, vivendo momento delicado quando a baixas no departamento médico, estuda preservar a condição física do zagueiro argentino Joel Carli, capitão da equipe comandada por Luís Castro. O jogador recuperou a vaga no sistema defensivo na vitória sobre o São Paulo e se mostrou peça fundamental para o desempenho da zaga alvinegra.

Joel Carli recebeu cartão amarelo no clássico contra o Fluminense e está suspenso para o próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Bragantino, no dia 04/07 (segunda-feira), pela 15ª rodada.

Internamente, há preocupação quanto a condição física do zagueiro, que já apresenta cansaço muscular e precisa de atenção devido ao histórico de lesões em temporadas anteriores. Sua presença no primeiro jogo válido pela fase oitavas de final da Copa do Brasil, contra o América-MG, será estudada até às vésperas do duelo. Contra o Tricolor, no último domingo, o defensor foi observado e chegou a preocupar no fim do primeiro tempo, mas completou a partida ao apito final de Anderson Daronco.

Carli é tratado como um dos líderes do elenco e figura importante na reconstrução do Botafogo. Há seis temporadas no Glorioso, 'El Capitán' é símbolo do título da Série B de 2021 e teve seu nome marcado na história do Botafogo com o gol anotado na final do Cariocão 2018, contra o Vasco.



A comissão técnica de Luís Castro tem enfrentado dificuldades para escalar o Alvinegro, já que peças importantes do plantel desta temporada realiza tratamento no departamento médico.