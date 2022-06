John Textor não desistiu de contratação de impacto - Vitor Silva / Botafogo

John Textor não desistiu de contratação de impactoVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/06/2022 09:43

Primeiro foi Cavani, depois James Rodriguez e agora Zahavi. A tentativa de o Botafogo contratar um jogador estrangeiro ainda não deu certo, mas John Textor avisa que continuará tentando. O empresário americano, dono de 90% da SAF alvinegra, não considera as tentativas frustradas como fracasso e também garantiu ter planos B e C para trazer para o lugar do atacante israelense.



"Eu vou atrás de jogadores que têm 2% de chance de vir. Se eu sonho com Cavani ou James Rodríguez, vou tentá-los. Sabe o quanto é difícil convencer um jogador top da Europa que não tem conexão com o Brasil a vir para cá? É irracional alguém dizer que isso é um fracasso. Vamos continuar tentando esses grandes jogadores, que transformam o time. Nós temos um plano B e um C para o Zahavi", disse Textor, avisando que não pretende trazer qualquer jogador estrangeiro.



"Temos um limite para estrangeiros, não queremos ocupar uma vaga se não for um top. Estamos mais cuidadosos. Só queremos usar essas vagas se for com um jogador que vai transformar o time".



Em relação a James Rodriguez, que deseja retornar ao futebol europeu, Textor ainda não desistiu de sua contratação para o Botafogo. O empresário pretende aguardar as movimentações desta janela de transferências e, caso o colombiano não receba uma proposta que interesse, voltará às negociações.



"Ele está tentando se provar na Europa, não está pronto para voltar. Vamos ver o que irão oferecer a ele, e continuaremos no ouvido dele".