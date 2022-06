Eran Zahavi, atacante da seleção de Israel, encerrou as negociações com o Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Eran Zahavi, atacante da seleção de Israel, encerrou as negociações com o BotafogoFoto: Divulgação/PSV

Publicado 26/06/2022 10:10

Acabou a novela de quatro meses entre Botafogo e Zahavi, e sem final feliz. O atacante israelense recusou a proposta do clube, informação inicial do 'Canal do TF' e confirmada pela reportagem. A invasão de torcedores ao CT foi um dos motivos da recusa, mas a família não quis morar no Rio de Janeiro. Ele acertará com o Maccabi Tel Aviv.

Durante a negociação, Zahavi fez várias exigências à diretoria além do pedido de segurança e apartamento. De acordo com o 'Blog do Gentile', do site 'Fogãonet', o atacante também queria que o Botafogo contratasse o compatriota Omer Atzili, Maccabi Haifa, de Israel, para ajudá-lo na adaptação ao Rio. O clube não aceitou após análise dos departamentos de scout do Crystal Palace e do alvinegro.



Outro pedido feito foi receber pelo menos o mesmo salário de Gabigol, do Flamengo. Essa parte da negociação foi a mais fácil e o Botafogo estava disposto a pagar 4 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) até o fim do contrato, em 2023, o que daria R$ 1,2 milhão por mês, segundo o blog do jornalista.



Com a negativa de Zahavi neste fim de semana, o Botafogo volta suas atenções para outras opções que já vinha analisando desde que a negociação começou a se complicar. O israelense é mais um nome que atua no futebol europeu que o investidor John Textor tenta contratar e tem dificuldades. Antes, Edinson Cavani não acertou e recentemente James Rodrigues disse que aguarda por propostas de clubes europeus.