Publicado 24/06/2022 15:33

Rio - O Botafogo ainda não jogou a toalha pela contratação do atacante Eran Zahavi. Em entrevista ao canal “TV Fogão 24 Horas”, o diretor de futebol do Glorioso, André Mazzuco, afirmou que ainda acredita em um desfecho positivo do negócio e que há o desejo de ambas as partes por um final feliz.

"Zahavi é um assunto em pauta ainda. O pessoal às vezes fica ansioso com a demora, mas tem que lembrar que é uma negociação internacional, o atleta tem contrato até 30 de junho (com o PSV), envolve aspectos familiares que temos tomado cuidado. É um nome que já saiu na mídia, há interesse, mantemos contato bem constante, é algo bem trabalhado e temos sim expectativa positiva. Não vai decidir da noite para o dia, tem o tempo dele e respeitamos. É uma situação normal de uma negociação que não é fácil pelo atleta que é, mas há o desejo de ambas as partes. É preciso só refinar alguns detalhes que são importantes para ele e para nós. Nos próximos dias queremos definir da melhor possível", disse Mazzuco.

O dirigente também falou sobre a possibilidade da contratação de James Rodríguez, principal sonho de John Textor.

"John (Textor) até deu boa entrevista, James é um atleta que demonstrou interesse de sair do clube que está, John tem relação que chega a ele. É uma situação longe do que esperamos hoje ou podemos hoje, temos que entender o lado do atleta. Mas houve conversa do John, aguardamos, mas não sou tão otimista, por ser o James Rodriguez. Mas houve sim o contato do John", afirmou.