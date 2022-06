Erison - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/06/2022 13:38

Rio - Na manhã desta sexta-feira (24), o Botafogo realizou mais uma atividade no CT Lonier visando o clássico do próximo domingo (26), contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, mas não contou com alguns atletas que se recuperam no departamento médico.

Dentre eles, o artilheiro Erison, principal esperança de gols do Alvinegro nesta temporada. Além do atacante, Lucas Fernandes, Lucas Piazon (desfalque confirmado por suspensão após expulsão) e Victor Sá também seguiram em suas recuperações. A informação é do jornalista Matheus Medeiros.

A boa notícia para o técnico Luís Castro é a aparição de Chay, que já fica à disposição após treinar normalmente com o restante do plantel. Oyama e Del Piage treinaram com tênis e iniciam a fase de transição.

Para o Clássico Vovô, o Alvinegro terá os desfalques de Philipe Sampaio e Lucas Piazon, expulsos na vitória sobre o Internacional, além de Patrick de Paula e Kayque, suspensos por terceiro cartão amarelo. O treinador português também foi expulso e Vitor Severino deve comandar à beira do campo.