Luís Oyama no treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/06/2022 18:26

Luís Castro deve ter pelo menos uma boa notícia diante de uma imensidão de desfalques no Botafogo. Luís Oyama se recuperou de uma lesão e vai retornar aos treinos para tentar ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense, no próximo domingo, pelo Brasileirão.



O camisa 55 sofreu um trauma no pulmão na derrota contra o Avaí, no dia 13, e desde então está afastado dos gramados. O meio-campista foi liberado nesta quinta-feira e deve iniciar o trabalho no campo nesta sexta-feira.

Com Patrick de Paula e Kayque suspensos, o Alvinegro vai tentar colocar o Oyama à disposição "às pressas" para o clássico. Tchê Tchê e Breno, que ainda não atuou com Luís Castro, são as outras opções - Del Piage também tem uma lesão.



Oyama vai começar a parte de recondicionamento físico e ritmo de jogo a partir dos treinos e outras atividades atreladas em tempo integral.