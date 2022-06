Joel Carli, zagueiro do Botafogo - Victor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 22/06/2022 19:57

Rio - Reencontrando o caminho das vitórias, o Botafogo contou com o reforço do zagueiro Joel Carli, que voltou a atuar nas últimas partidas, e chamou a atenção de torcedores de todo o país, por conta das suas atuações seguras. O comentarista do Grupo Globo, Paulo Cesar Vasconcellos, rasgou elogios ao zagueiro argentino, falando especialmente sobre seu tempo de bola.

"É um zagueiro que, para essa montagem de equipe, funciona muito bem. Porque é incrível o tempo de bola. Você observa que dificilmente ele perde uma bola pelo alto. Ele tem uma boa leitura na antecipação. Não tem velocidade, mas se transforma num ser soberano dentro da grande área exatamente pelo conhecimento que tem sobre as trajetórias que a bola vai fazer e sobre as movimentações dos adversários. Além de qualificar a saída de bola com os passes de média distância", disse o comentarista, antes de completar:

"Quanto ao aspecto da liderança, esse já há muito tempo se afirma. Por ser um jogador de personalidade, e que a arbitragem ouve, no mínimo, pode até advertir com o cartão amarelo, mas ouve, e por se impor em relação aos adversários, Joel Carli também tem sua importância nesse aspecto. O elenco do Botafogo tem muitos jogadores que não disputaram Série A ainda e com outros que estão pela primeira vez no futebol brasileiro", finalizou PC Vasconcellos.

Agora, Joel Carli e o restante do elenco do Botafogo seguem com a preparação para os próximos compromissos. Neste domingo (26), o Glorioso enfrentará o Fluminense, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O confronto será válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.