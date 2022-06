CEO do Botafogo, Jorge Braga fico distante do dia a dia do clube durante o tratamento da infecção - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/06/2022 11:45

Após 10 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o CEO do Botafogo, Jorge Braga, recebeu alta na terça-feira (21) e seguirá com o tratamento em casa. Ele trata de uma infecção bacteriana e ficou afastado de suas funções no período.



Em texto publicado nas redes sociais, Braga agradeceu aos torcedores do Botafogo pelo apoio no período. "Gostaria de agradecer a todos que enviaram mensagens de apoio e que rezavam e torciam pela minha recuperação. Ontem, após 10 dias internado, recebi alta hospitalar e sigo em tratamento convencional até meu total restabelecimento. Deixo aqui meu muito obrigado!", escreveu.



Braga precisou passar por uma cirurgia, a segunda, na mandíbula e nos seios da face no dia 16 por causa da infecção bacteriana. Desde março ele vem fazendo tratamento, que inicialmente era convencional. Mas como não houve melhora, precisou ser internado para tentar resolver de uma vez o problema.