Everton Cebolinha está perto de ser anunciado pelo FlamengoDIVULGAÇÃO/ Benfica

Publicado 22/06/2022 10:00

Rio - Antes de Everton Cebolinha fechar com o Flamengo, o Botafogo buscou a contratação do jogador, de 26 anos. Porém, de acordo com informações do portal "FogãoNet", o Glorioso recuou em relação a contratação do atleta por achar a pedida do Benfica alta. No entanto, o clube carioca avalia fazer um investimento semelhante ao do Rubro-Negro para contratar um atacante.

Para ficar com o jogador, o Flamengo desembolsou aproximadamente 13,5 milhões de euros, cerca de R$ 73 milhões na cotação atual. O Glorioso avalia gastar entre 10 a 15 milhões de euros com um reforço para a posição. No entanto, o clube acredita que conseguirá com o trabalho do staff buscar um nome de tanta ou mais qualidade que o ex-jogador do Grêmio.

Para o ataque, o Botafogo está perto de fechar com Eran Zahavi. De acordo com as informações do jornalista Jorge Nicola, o atacante israelense comunicou à diretoria alvinegra no último final de semana que concorda com todos os termos do contrato e o anúncio oficial poderá acontecer em breve.