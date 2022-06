John Textor, acionista do Botafogo - Vito Silva / Botafogo

John Textor, acionista do BotafogoVito Silva / Botafogo

Publicado 21/06/2022 11:30 | Atualizado 21/06/2022 11:41

Rio - O acionista John Textor utilizou as redes sociais para abordar a compra das ações do Lyon, da França. Principal administrador do futebol do Botafogo, o norte-americano exaltou a nova parceira e afirmou que o clube carioca poderá ser beneficiado com o ocorrido.

"Botafogo ganha outro irmão. Olympique Lyon já tem ótimos relacionamentos no Brasil. Isto vai ser ótimo para nós no Rio", escreveu em seu perfil do Instagram.

Em contato com o portal "globoesporte.com", o norte-americano voltou a dizer que o Botafogo é sua grande prioridade. "A prioridade é o Brasil, sério! O clube. Na França, tudo tem sido conduzido pelo mesmo presidente nos últimos vinte anos, Jean Michel Aulas, e ele continuará sendo o presidente e CEO. Meu tempo integral da operação é e continuará sendo no Botafogo. Temos uma tremenda oportunidade de restabelecer o clube e criar uma Premier League para o Brasil. Tudo no Brasil é uma histórica oportunidade. É cativante e eu não vou gastar meu tempo fazendo muito mais coisas fora", disse.

O Lyon anunciou nesta segunda-feira acordo para vender 66,5% de suas ações para John Textor, podendo chegar a 88,55%. Além do clube brasileiro e do francês, o norte-americano administra o Crystal Palace, da Inglaterra e o RWD Molenbeek, da Bélgica.