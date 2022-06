John Textor - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/06/2022 17:38

Rio - O Lyon-FRA emitiu um comunicado na tarde desta segunda-feira confirmando que tem um acordo para venda de parte de suas ações à Eagle Football, empresa de John Textor. O investidor do Botafogo quer adquiri 66,56% do controle do clube francês, tornando-se acionista majoritário.

As ações que serão compradas por Textor são referentes à OL Groupe, empresa que gerencia o Lyon. De acordo com o comunicado, o negócio deve render um aumento de capital de € 86 milhões (cerca de R$ 470 milhões) ao time francês.

Atualmente, Textor já tem aproximadamente 40% do Crystal Palace, da Premier League, 80% no RWD Molenbeek, da Belgian Pro League 1B, além dos 90% das ações da SAF do Botafogo.