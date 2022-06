Botafogo e Internacional - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 20/06/2022 16:55 | Atualizado 20/06/2022 17:27

A CBF divulgou a súmula da partida entre Internacional e Botafogo, que terminou com uma virada incrível da equipe alvinegra e confusões após o gol da virada e o apito final. No documento, estão justificadas todas as punições, incluindo as expulsões pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio.



Pelo lado do Inter, Mercado foi expulso por protestar contra a arbitragem e David sofreu cartão vermelho por conduta violenta após dar um soco em Lucas Piazon.

Já no lado alvinegro, Lucas Piazon foi expulso por dar um soco em Matheus Silva, do Inter. O técnico Luis Castro também sofreu cartão vermelho por reclamar da arbitragem. Segundo o 4° árbitro, o português proferiu em alto tom de voz, as seguintes palavras à arbitragem :



"Isso é uma vergonha, é uma vergonha o que vocês estão fazendo, estragaram com o jogo, é vergonhoso."

Além destas expulsões, Philipe Sampaio recebeu cartão vermelho por impedir um gol com a mão e Patrick de Paula foi expulso por impedir um ataque promissor com falta, na etapa complementar.