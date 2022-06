Lucas Piazon teve boa atuação na vitória do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/06/2022 15:35 | Atualizado 20/06/2022 15:43

Rio - O meia Lucas Piazon, do Botafogo se lesionou na confusão após a vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, no último domingo, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por meio de uma rede social, o jogador tranquilizou os torcedores alvinegros afirmando que o ombro deslocado durante a briga já está no lugar e que continuará o tratamento, já iniciado no estádio.

Piazon foi expulso junto de Gabriel Mercado e David Correia, ambos jogadores do Internacional, após uma confusão envolvendo agressões e socos. Após ter o ombro deslocado na briga, o meia do Glorioso passará por exames durante a semana para saber a gravidade da área lesionada. Pela lesão e pela expulsão, o meia será desfalque diante do Fluminense, no domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos.

Confira a publicação: