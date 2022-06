Botafogo derrotou o Internacional - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo derrotou o InternacionalVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/06/2022 20:19 | Atualizado 19/06/2022 20:41

Rio Grande do Sul - Com muita superação e raça, o Botafogo conquistou uma vitória improvável diante do Internacional no Beira-Rio. Com um homem a menos durante quase toda a partida, o Glorioso viu o rival abrir dois gols de vantagem. Porém, a equipe carioca se superou e buscou a virada por 3 a 2 no último lance do jogo. O confronto acabou com uma briga generalizada dentro de campo já que os jogadores colorados reclamaram de uma suposta irregularidade no terceiro gol alvinegro.

Na próxima rodada, o Glorioso irá encara o Fluminense no próximo domingo, no Nilton Santos. Antes, porém, no meio da semana, a equipe carioca vai encarar o América-MG, em Belo Horizonte, em duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida começou e logo com cinco minutos aconteceu a principal polêmica do jogo. Após lance envolvendo Alan Patrick e Phillipe Sampaio na área do Botafogo, o VAR recomendou revisão do lance. O árbitro Savio Pereira Sampaio viu mão na bola do zagueiro, marcou penalidade e deixou o Glorioso com um a menos. Na cobrança, Edenilson abriu o placar para os donos da casa.

Atordoado com a decisão da arbitragem e tendo que lidar com a desvantagem numérica, o Botafogo levou o seu segundo logo rapidamente. Aos 12 minutos, Bustos tabelou com Alan Patrick e finalizou sem chances de defesa para Gatito. Porém, quando parecia que o Glorioso não conseguiria esboçar nenhuma reação, a equipe carioca diminuiu. Saravia ganhou de Moisés e tocou para Vinícius Lopes marcar o primeiro dos cariocas.

Mesmo em desvantagem, o Botafogo conseguia incomodar o Inter e por pouco não deixou tudo igual aos 30 minutos. Vinicius Lopes fez fez jogada, passou pela defesa colorada e saiu na cara de Daniel. O goleiro da equipe gaúcha apareceu bem e com uma grande defesa, evitou o empate dos cariocas.

Aos 45 minutos, foi a vez do Internacional quase marcar. Após bela jogada coletiva dos donos da casa, Wanderson cruzou para Edenilson, o meia finalizou, Gatito defendeu e no rebote, o paraguaio salvou novamente o Botafogo, após chute de David. No lance seguinte, nova chance perdida pelos carioca. Após levantamento, Carli desviou e Vinícius Lopes ficou sozinho, cara a cara, com Daniel, mas acabou furando incrivelmente.

O segundo tempo começou e logo aos 13 minutos a luta do Botafogo foi premiada. Após cobrança de escanteio, Carli desviou e Erison, artilheiro do clube carioca na temporada, apareceu para deixar tudo igual para os cariocas em Porto Alegre.

A partida seguiu disputada e o Botafogo chegou até a virar. Aos 35 minutos, Erison apareceu dentro dá área para marcar. Porém, o lance foi invalidade porque o atacante estava impedido. Logo depois, o Internacional teve duas grandes chances. Pedro Henrique e Alemão pararam em Gatito. Na segunda chance, a bola ainda tocou no travessão.

O Internacional tentou ensaiar uma pressão no fim, Mercado chegou a marcar para o Colorado, porém, desta vez o VAR acabou anulando o lance e invalidando o gol dos gaúchos. A vitória, no entanto, seria alvinegra. Em contra-ataque, Matheus Nascimento iniciou jogada que Hugo que finalizou para fazer o terceiro gol do Botafogo.

Após o lance, uma verdadeira pancadaria aconteceu no Beira-Rio. Os jogadores do Internacional reclamara de uma suposta irregularidade no lance, porém, a arbitragem confirmou o gol alvinegro. Após os ânimos serem contidos, a arbitragem encerrou a partida em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 3 BOTAFOGO



Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Cartões amarelos: Carli, Kayque, Hugo, Gatito, Patrick de Paula, Piazon (BOT); Kaique Rocha, Moisés, Taison, Mauricio, Mercado (INT)

Cartões vermelhos: Philipe Sampaio, Luis Castro [técnico] (BOT); Mercado (INT)

Gols: Edenilson, do Inter, aos 8 minutos do primeiro tempo; Bustos, do Inter, aos 13 minutos do primeiro tempo; Vinícius Lopes, do Botafogo, aos 19 minutos do primeiro tempo; Erison, do Botafogo, aos 14 minutos do segundo tempo; Hugo, do Botafogo, aos 52 minutos do segundo tempo.



INTERNACIONAL: Daniel; Bustos (Cadorini), Vitão, Mercado e Moisés (Pedro Henrique); Gabriel, De Pena, Edenilson, Wanderson (Alemão) e Alan Patrick (Taison); David (Mauricio). / Técnico: Mano Menezes.



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Philipe Sampaio, Carli e Klaus; Saravia (Jefinho), Kayque, Patrick de Paula, Lucas Piazon e Hugo; Vinícius Lopes (Daniel Borges) e Erison (Matheus Nascimento). / Técnico: Luís Castro.