Eran Zahavi, atacante da seleção de Israel, está em negociações com o BotafogoFoto: Divulgação/PSV

Publicado 18/06/2022 13:56

Rio - A invasão da torcida ao Espaço Lonier, local que o Botafogo tem utilizado como centro de treinamento, na última quarta-feira, interferiu na negociação do clube com o atacante Zahavi. Segundo o site "Fogãonet", o estafe do jogador pediu explicações ao Glorioso sobre o ocorrido.

Representantes do jogador mostraram preocupação e questionaram se havia alguma chance disso voltar a se repetir. A postura da diretoria alvinegra em meio à situação, com registro de boletim de ocorrência, é uma forma do clube tentar passar uma boa imagem não só para Zahavi, mas também para outros reforços.

Apesar do questionamento, o Botafogo mantém otimismo em relação ao acerto com Zahavi. O Glorioso já chegou a um acordo salarial, mas ainda negocia outras questões de contrato.