Rio - O volante Kayque, do Botafogo, foi um dos jogadores que estava realizando tratamento médico durante invasão de torcedores no Espaço Lonier, na última quarta-feira (15). Em entrevista ao programa "Sportscenter", da ESPN Brasil, o jogador comentou sobre a importância do técnico Luís Castro em uma situação como esta.

"O mister é um cara que vive muito, é difícil um cara ter o carisma, o lado humano bem aflorado como ele. Além de cuidar da gente como atleta, cuida também como humano. E essa semana foi difícil, porque ele teve que cuidar do nosso lado humano. Eu e os jogadores que se encontravam no momento da invasão recebemos muitas mensagens da nossa família, preocupados, na internet está cheio de pessoas mal-intencionadas. Ele foi bem cuidadoso com a gente", disse o volante, antes de completar:

"O mister falou que entende a cobrança, mas que esse negócio de invadir não é bom, não é saudável. Acreditamos muito no trabalho. Nada vence o trabalho. Ele disse que com trabalho iríamos passar por cima disso. Estamos trabalhando muito, todos muito dedicados, focados, tem muitos aí indo no sacrifício", comentou Kayque.

O jogador também disse que entende a cobrança da torcida, e comemorou o fato do Glorioso ter conseguido dar uma resposta positiva, vencendo o São Paulo na última quinta-feira (16).

"Foi uma situação chata, que ninguém gosta de passar. Acredito que a cobrança do torcedor é normal, esses se excederam um pouco de terem vindo, terem invadido o espaço… Não tiro a razão da cobrança. Não estava faltando empenho, as coisas não estavam acontecendo, no futebol alguém tem que perder. Graças a Deus pudemos dar uma resposta positiva", finalizou Kayque.

Agora, o Botafogo segue sua preparação para os próximos confrontos. Neste domingo (19), o Glorioso enfrentará o Internacional, às 18h (horário de Brasília), no Beira-Rio. O duelo será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.