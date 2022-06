Joel Carli no treino no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/06/2022 16:58

Além de acabar com o jejum de vitórias, o Botafogo conseguiu, enfim, voltar a não sofrer no 1 a 0 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão. Coincidentemente, a última vez que isso aconteceu, no 3 a 0 sobre o Ceilândia, pela Copa do Brasil, havia sido a última partida de Joel Carli, que retornou ao time na quinta-feira (16). Além da presença do xerifão alvinegro, o técnico Luís Castro apostou num esquema com três zagueiros e o time voltou a passar em branco na defesa após seis jogos.

"Foi uma mudança de esquema, a gente entendeu o momento que estava atravessando. Tivemos muitas adversidades, e foi um jogo especial. Conseguimos manter nossa baliza invicta, como se fala aqui. A partir daí tivemos tranquilidade porque íamos fazer gols", celebrou Carli em coletiva nesta sexta-feira.



Um dos líderes do elenco e querido pela torcida, o zagueiro é um dos remanescentes da Série B e de toda a dificuldade financeira dos últimos anos no clube. Por isso, pediu paciência aos alvinegros em relação às mudanças estruturais com a chegada da SAF ao Botafogo.



"A diferença é muito grande, mas insisto que é um projeto que está iniciando. A gente passa por muitas mudanças, lógico que o botafoguense quer que as coisas aconteçam muito rapidamente. Mas temos que entender que não é assim, queremos um Botafogo brigando por coisas muito importantes. Para que isso permaneça por muito tempo, o trabalho tem que ser bem feito e não pode ser de um dia para o outro", avisou.