Lucas Piazon teve boa atuação na vitória do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Piazon teve boa atuação na vitória do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 17/06/2022 12:34

O Botafogo encerrou o jejum de vitórias, saiu da zona de rebaixamento e ainda viu uma das contratações para o Brasileirão finalmente mostrar que pode ser útil. Um dos destaques no 1 a 0 sobre o São Paulo, no Nilton Santos, Lucas Piazon enfim 'estreou' e, após receber muitas críticas, teve o desempenho recompensado pela torcida, que o aplaudiu. Um alívio para o jogador de 28 anos que vinha sofrendo para se readaptar ao futebol brasileiro.

"Para mim, o começo foi difícil. Fiquei janeiro, fevereiro e março parado por causa de lesão. Quando cheguei ao Botafogo, tive pouco tempo de treino e já joguei. Confesso que foi difícil, também não estava me sentindo muito bem fisicamente. Mas hoje estou super pronto, preparado para correr os 90 minutos", garantiu.



Há 12 anos fora do futebol brasileiro, Piazon admite que a readaptação demorou mais do que o esperado. Após sete jogos, sendo quatro como titular, ele teve boa atuação justamente em uma posição que não atuava desde os tempos do São Paulo, mas deu conta do recado e vê um caminho para se firmar no Botafogo.



" Fazia muito tempo que eu não jogava pela esquerda, para ser sincero. Mas é uma posição que eu me sinto confortável. No passado, quando saí do São Paulo, eu jogava sempre pela esquerda, nos últimos anos joguei mais pela direita em Portugal, mas eu me sinto bem, ainda mais assim mais por dentro. É onde eu me sinto bem.