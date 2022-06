Marçal assinou com o Botafogo até o fim de 2023 - Thiago Ribeiro/Botafogo

Publicado 16/06/2022 10:52

Em meio à crise, o Botafogo anunciou mais uma contratação para o Brasileirão. Marçal assinou contrato até o fim de 2023, com possibilidade de renovação, e já treina com os novos companheiros, mas só poderá jogar a partir de 18 de julho, quando abre a janela de transferências.

Meta atingida! Chegamos à marca de 40 mil associados com um sócio @Camisa7Botafogo direto da Premier League #VamosBOTAFOGO #TimeToSetFire pic.twitter.com/3eIs1S6xRs — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 16, 2022

O lateral-esquerdo de 33 anos, que estava Wolverhampton, tornou-se símbolo para a marca de 40 mil sócios-torcedores, recorde do clube.



Revelado pelo Grêmio, Fernando Marçal estava na mira do Botafogo desde que a SAF assumiu o comando do futebol. Entretanto, o Glorioso não conseguiu a liberação do jogador antes do fim de seu contrato com o clube inglês.



Com carreira pela Europa, onde passou a jogar pelos profissionais, Marçal defendeu Torrense, Nacional e Benfica, de Portugal, Gaziantepspor, da Turquia, Guingamp e Lyon, da França, até chegar ao Wolverhampton.

FICHA TÉCNICA

Fernando Marçal Oliveira

Nascido em 19/02/1989 - 33 anos

Natural de São Paulo, SP.

Posição: Lateral-esquerdo

Clubes na carreira: Grêmio, Guaratinguetá, Torreense, Nacional, Benfica, Gaziantepspor, Guingamp, Lyon, Wolverhampton e Botafogo.