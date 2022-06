Luís Castro conversa com torcedores na porta do CT após invasão - Reprodução

Luís Castro conversa com torcedores na porta do CT após invasãoReprodução

Publicado 15/06/2022 17:15

Rio - O técnico Luís Castro conversou com o grupo de torcedores do Botafogo que invadiu o Espaço Lonier na manhã desta quarta-feira. Já na porta do CT, após o grupo deixar o local, o treinador português relatou as dificuldades pelas quais o time tem passado e garantiu empenho do grupo para reverter o cenário no Brasileirão.

"Estamos com Diego Gonçalves, Lucas Fernandes, Oyama, Sauer lesionados... Estamos com muitas dificuldades e precisamos de todos juntos. Vamos passar por muitas dificuldades", disse Castro.

"Vamos lutar. Lutar não é sinônimo de ganhar. Eu cobro todos. Deixe comigo, acreditem no processo. Vocês sabem dos momentos difíceis que passamos nos últimos anos. Precisamos de todos juntos", completou.

A invasão ao CT assustou os jogadores que estavam no local. O atacante Victor Sá, inclusive, cogitou conversar com a diretoria para deixar o clube, mas acabou voltando atrás.

Sem vencer há cinco rodadas e com quatro derrotas seguidas, o Botafogo entrou na zona de rebaixamento. O Glorioso se encontra na 17ª posição, com apenas 12 pontos.