Luís Castro, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/06/2022 15:29

Rio - Após o episódio da manha desta quarta-feira (15), no CT Lonier, o Botafogo emitiu nota oficial repudiando a suposta invasão de membros de uma das principais torcidas organizadas do clube.

Em seu site oficial, o Botafogo revelou que ameaças foram disparadas pelos manifestante presentes no Centro de Treinamento na Zona Oeste do Rio. Além disto, reafirmou que a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) liderada por John Textor segue com a missão de resgatar o Alvinegro e que 'o futebol brasileiro não pode mais se sujeitar a este tipo de episódio'.

CONFIRA A NOTA PUBLICADA PELO BOTAFOGO:

"O Botafogo vem a público se manifestar sobre a invasão de torcedores organizados na manhã desta quarta-feira (15) ao local de treinamentos da equipe profissional. O Clube repudia veementemente a forma como funcionários e atletas foram ameaçados, intimidados e hostilizados dentro de um ambiente privado, de trabalho, e no exercício de suas funções. É inadmissível e o Botafogo não vai aceitar este tipo de ocorrência. Assim como sabe que os envolvidos não representam a torcida alvinegra.



A polícia foi acionada e a equipe operacional está monitorando a situação para que sejam tomadas as providências cabíveis. O Clube aguarda medidas severas dos órgãos competentes. O futebol brasileiro não pode mais se sujeitar a este tipo de episódio, que tem sido recorrente em diversos clubes do país.



Protestos são válidos e aceitos, mas desde que não extrapolem o ambiente de civilidade. Os torcedores têm todo direito de se manifestarem, mas atitudes como essa, com invasão e ameaças, prejudicam a equipe e os projetos que estão em curso.



Ações internas estão sendo realizadas diariamente, com todos os envolvidos no futebol, visando encontrar soluções que gerem melhores resultados em todos os setores. Entendemos o momento complicado em campo. Diretoria, comissão técnica e funcionários estão imbuídos com o projeto de desenvolvimento da SAF e todos estão mobilizados para buscar os melhores caminhos para a Botafogo. (...)



A SAF segue com o seu propósito de resgatar o Botafogo e não vai medir esforços para isso. Independentemente de uma fase ruim, as ideias e o projeto seguem inabaláveis e certo de que um caminho sólido está sendo construído."