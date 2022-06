Mazzuco e John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 14/06/2022 19:39

Rio - O Fenerbahçe anunciou, nesta terça-feira (14), a contratação do atacante Bruma, do PSV, que estava na mira do Botafogo. O jogador, que ainda não fez os exames médicos necessários, foi um pedido pessoal do técnico Jorge Jesus.

Bilgilendirme



Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.



Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/rTqIMzIgAK — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2022

Aos 27 anos, Bruma chega para o oitavo clube de sua carreira. Antes, o jogador atuou pelo Sporting, de Portugal, Galatasaray, da Turquia, Gaziantepspor, também da Turquia, Real Sociedad, da Espanha, RB Leipzig, da Alemanha, Olympiacos, da Grécia, e o próprio PSV, da Holanda.

Bruma, atacante de Guiné-Bissau, desperta o interesse do Botafogo Divulgação/PSV

Natural de Guiné-Bissau, Bruma interessava ao Fenerbahçe e ao Botafogo. No entanto, o clube comandado por Jorge Jesus acabou levando a melhor nas negociações, e conseguiu garantir a contratação do jogador.