Alvinegro perdeu em casa para o Avaí, por 1 a 0 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/06/2022 14:03

Rio - O Botafogo vive péssima fase na temporada e enfrenta a primeira crise da 'Era Textor'. São cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas consecutivas. Na última segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro foi superado pelo Avaí por 1 a 0, com gol do lateral-direito Kevin, ex-jogador do Glorioso.

Com tal sequência ruim na tabela do Brasileirão, a equipe comandada pelo português Luís Castro acabou entrando na zona de rebaixamento, com 12 pontos somados em 11 rodadas.

Campeão incontestável da última Série B, o Botafogo se vê em situação desconfortável por um grande fator. Mesmo com todo investimento do início da temporada, o time não venceu nenhum dos três clubes que conquistara, o acesso à elite com ele: Coritiba, Goiás e Avaí. A tabela indicava certo favoritismo, que não foi confirmado em campo.

Agora, o Alvinegro vira a chave para maratona de jogos difíceis na segunda metade do turno. O time volta a campo na próxima quinta-feira (16), contra o São Paulo, novamente no Nilton Santos. Depois encara Internacional (fora), Fluminense e Bragantino (fora).