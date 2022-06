Felipe Neto perdeu a paciência com Luís Castro no Botafogo - Reprodução

Publicado 14/06/2022 09:14

A quarta derrota seguida do Botafogo no Brasileirão, desta vez por 1 a 0 para o Avaí no Nilton Santos, tirou de vez a paciência dos torcedores com Luís Castro. Entre eles o empresário e youtuber Felipe Neto, que criticou duramente nas redes sociais o trabalho do treinador português.



"É uma vergonha o trabalho do Luís Castro. O time não apresenta nada em campo. Absolutamente nada! Um completo vexame. Não progride, não evolui, não mostra nada elogiável. Não há o que defender no trabalho do português que custa R$ 1,5 milhão por mês”, escreveu Felipe Neto, que já foi até patrocinador do clube para ajudar financeiramente.



O famoso torcedor também se mostrou incomodado com as opções escolhidas por Castro durante os jogos.



"Só para lembrar: foi o Luís Castro que insistiu pra contratarem o Piazon, que por sinal custa meio milhão (de reais) por mês. Luís Castro, expert em trocar um volante por outro e achar que tá mudando o time. Paciência acabou. O treinador português é incapaz de alterar a forma do time jogar. Já viu que os jogadores não conseguem jogar nesse esquema que ele quer. Mas não muda. É teimoso feito uma mula", completou.



Sem vencer há cinco rodadas no Brasileirão, sendo quatro derrotas seguidas, o Botafogo estacionou nos 12 pontos e entrou na zona de rebaixamento. Na quinta-feira, o Glorioso enfrenta o São Paulo no Nilton Santos.