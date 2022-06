Gatito lamenta derrota do Botafogo para o Avaí - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/06/2022 21:28 | Atualizado 13/06/2022 21:34

Rio - A fase do Botafogo permanece ruim no Campeonato Brasileiro. Nos últimos quatro jogos, o Alvinegro não pontuou e perdeu duas partidas dentro do Nilton Santos. Nesta segunda-feira (13) o clube carioca saiu derrotado por 1 a 0 para o Avaí, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, Gatito ressaltou o péssimo momento na Série A, e afirmou que o time está em "dívida" com a torcida.

"É nítida a fase que estamos vivendo. Hoje o time fez um grande jogo, onde tivemos várias chances de gol no primeiro tempo. No segundo tempo fomos de qualquer jeito pelo momento. Eles conseguiram fazer o gol numa bela falta. Essa fase está sendo muito dura para a gente, a única coisa é continuar trabalhando, melhorar e ficar focado. Quinta tem outro jogo difícil, o São Paulo está em outra situação no campeonato, é outra final que temos para reverter essa situação", lamentou Gatito em entrevista ao 'Premiere'.



"É difícil, a expectativa era muito grande nesses jogos. Eu já tinha falado que estávamos em dívida com a nossa torcida, isso é categórico. Com relação às críticas, sabemos que estamos num clube grande, que tem muita expectativa, está em outro momento, mas temos que trabalhar, não tem outra solução", completou.



Após a derrota, o Botafogo caiu para a 17ª colocação, com 12 pontos, e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira (16), o Alvinegro enfrenta o São Paulo, às 16h, no Nilton Santos, pela 12ª rodada da Série A.