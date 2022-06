Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luis CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 13/06/2022 20:56 | Atualizado 13/06/2022 21:02

Em noite apática dos jogadores e com torcida debochando do elenco e xingando Luís Castro, o Botafogo perdeu pra o Avaí, no Nilton Santos, por 1 a 0, com gol de Kelvin, que já foi jogador do clube carioca. Com a derrota, a quinta seguida no Brasileirão, o Alvinegro termina a 11ª rodada do torneio nacional na 17ª colocação, ou seja, na zona de rebaixamento. Com isso, o treinador português começa a balançar no cargo de treinador da equipe.

As duas equipes começaram a partida com uma proposta semelhante de pressão no ataque e contragolpe rápido, aproveitando os espaços na defesa. O Botafogo foi superior no início do primeiro tempo, conseguiu incomodar com finalizações e acuar o Avaí. Aos poucos, os visitantes passaram a trabalhar a bola à moda de Eduardo Barroca para equilibrar a partida. Novamente, o Alvinegro voltou a tomar iniciativa e chegou às melhores oportunidades com Chay e Erison, aos 34 e 37 minutos, respectivamente, que exigiram grandes defesas de Douglas. No entanto, foi o Avaí que chegou ao gol com Kevin, que fez ótima cobrança de falta aos 45 minutos sem dar chances para Gatito e mostrando que a lei do ex não falha no Brasil.

Para o segundo tempo, Luis Castrou sacou Tchê Tchê, que fez uma primeira etapa abaixo tecnicamente, e colocou Del Piage. A alteração melhorou o meio de campo alvinegro, mas não foi o suficiente para conseguir a virada ou ao menos empate.

O time de Luis Castro não conseguiu, na segunda etapa, transformar a posse de bola em chances de gol e viu, novamente, a torcida vaiar a atuação dos jogadores. Inclusive, na reta final do jogo, os alvinegros presentes no Nilton Santos, debocharam da equipe e cantaram "olé" enquanto o Avaí trocava passes.

O treinador português não escapou das vaias e foi xingado pelos mais de 12 mil alvinegros. Luis Castro, agora, balança no cargo de treinador do Botafogo e corre risco de ser demitido. O próximo duelo é na quinta-feira, contra o São Paulo, novamente no Nilton Santos, às 16h, pela 12ª rodada do Brasileirão.