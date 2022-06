Victor Sá, Flamengo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, DF. Neste Domingo 08/05/2022. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/06/2022 15:46

Rio - O Botafogo não vive uma grande fase no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quatro jogos, o clube busca reencontrar o caminho das vitórias nesta segunda-feira (13), em duelo com o Avaí. Único jogador a atuar em todos os minutos do time no Campeonato Brasileiro, o atacante Victor Sá destacou, em entrevista ao "Guia da Partida", a sua expectativa para o confronto com a equipe de Santa Catarina.

"Sabemos que precisamos reencontrar o caminho das vitórias. Neste momento o que mais vale é trabalharmos mais e falarmos pouco para alcançarmos o que queremos como grupo. Estamos unidos e confiantes no trabalho", comentou o atacante.

Como dito anteriormente, Botafogo e Avaí se enfrentarão nesta segunda-feira (13), às 19h (horário de Brasília), no Nilton Santos. O confronto será válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.