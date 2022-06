Luís Castro no treino do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/06/2022 12:21

O Botafogo terá retornos importantes para o duelo contra o Avaí, nesta segunda-feira às 19h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Erison e Philipe Sampaio, que estavam fora por problemas físicos, e Matheus Nascimento, de volta da Seleção Sub-20, são as novidades na lista de relacionados do técnico Luís Castro.



Erison ficou fora do duelo contra o Palmeiras, na quinta-feira, e deve ser titular. Já Matheus Nascimento, que jogou no domingo na goleada do Brasil por 7 a 0 sobre o Uruguai, ficará no banco. Recuperado de lesão no joelho direito, Sampaio ficará como opção.



Por outro lado, Castro não poderá contar com Saravia, suspenso. Além dele, Lucas Fernandes apresentou um problema físico na semana passada e não foi relacionado, assim como Niko, fora por opção do treinador.



Com a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento - em caso de derrota -, o Botafogo não vence há quatro rodadas do Brasileirão e busca se recuperar em casa.