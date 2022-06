Botafogo afasta possibilidade de ter Gabriel Pires no elenco - Divulgação/Benfica

Publicado 12/06/2022 12:07

Rio - O Botafogo busca por reforços para contratar na segunda janela de transferências, que abre no dia 18 de julho, a fim de conseguir melhores colocações na Série A e na Copa do Brasil. Um dos jogadores sondados estaria sendo o meio-campista do Benfica, Gabriel Pires. Mas, a possível negociação não teria ido para frente. De acordo com o portal "Torcedores.com", a proposta de 3 milhões de euros (R$ 15,7 milhões) feita pelo Alvinegro foi rejeitada pelo clube português.

Segundo o site, o Benfica pediu 6 milhões de euros (R$ 31,4 milhões) por 80% dos direitos econômicos de Gabriel Pires. E, como a proposta do Botafogo foi considerada baixa, o clube carioca comunicou ao empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, o fim das negociações.

Conforme a apuração do portal, Luca Bertolucci, filho de Giuliano, teria conversado com pessoas próximas a John Textor, acionista majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, e explicado que a negociação com o clube alvinegro estaria perto de acontecer, assim como foi noticiado por jornais portugueses como "O Jogo" e "Record". Porém, os dirigentes do time carioca disseram que a situação nunca esteve avançada devido intransigência do Benfica.

O Botafogo segue procurando por novas peças para a equipe e, ao "Lance!", Textor afirmou que mira em um total de oito jogadores, sendo dois já com nomes. Marçal, já acertado até 2024, e Eran Zahavi, que deve decidir seu futuro em breve após sua saída do PSV, da Holanda.

"Queremos contratar oito jogadores. Dois mais seis. Os dois dessa semana (Fernando Marçal e Eran Zahavi) mais seis... Todos serão com nível de Série A e terão qualidade para somar no elenco", disse o empresário norte-americano ao site.