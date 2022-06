Bruma, atacante de Guiné-Bissau, desperta o interesse do Botafogo - Divulgação/PSV

Publicado 11/06/2022 15:32 | Atualizado 11/06/2022 15:44

Rio - O Botafogo segue se movimentando pensando na segunda janela de transferências e abriu negociações pela contratação do atacante Bruma, do PSV. O primeiro contato realizado, o interesse do Alvinegro é contar com o jogador por empréstimo de uma temporada.

De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o clube holandês teria acenado positivamente pelo empréstimo, desde que haja cláusula de obrigatoriedade de compra ao término do vínculo do atacante com o Botafogo. O Alvinegro, por sua vez, estaria tentando condicionar tal situação com metas impostas em contrato.

As tratativas, no entanto, não são fáceis. Segundo apurou a reportagem do O Dia, Bruma também desperta o interesse do Feberbahçe, da Turquia, e está na lista pedida pelo treinador Jorge Jesus.

Bruma tem 27 anos e seu contrato com o PSV vai até julho de 2023. Na última campanha do clube holandês, o atacante de Guiné-Bissau marcou 10 gols e deu três assistências em 46 partidas e foi parceiro de Eran Zahavi, atacante israelense que tem negociações em curso com o Botafogo.